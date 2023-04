Drei Methoden, Tiere zu zeichnen, auch wenn ihr selber nicht talentiert seid

Noch vor gut einem Jahr fand meine Tochter Malbücher total langweilig. Jedes Motiv wurde mehr oder weniger kurz von ihr signiert, dann blätterte sie weiter. Nach circa zehn Minuten hatte sie das ganze Heft durch. Damals malte sie viel lieber ohne jegliche Vorlage mit Fingerfarbe und dicken Wachsmalstiften auf einem weißen Blatt Papier. Doch nach der Schmier- und Kritzelphase stieg vor ein paar Monaten ihr Interesse am Ausmalen. Geduldig und hochkonzentriert versucht sie nun mit ihren Bunt- und Filzstiften innerhalb der Linien zu bleiben.

Zig Malbücher wurden gekauft, doch am meisten Spaß macht es ihr, wenn Mama oder Papa ihr etwas vorzeichnen, was sie dann bunt einfärben kann. Mein Mann verzweifelte schnell daran. Ich hatte immerhin ein paar Tier-Vorlagen im Repertoire, da ich als Kind selber gerne gemalt habe. Doch auch meine kreativen Künste stießen schnell an ihre Grenzen. Mein Nilpferd sah am Ende eher aus wie ein missratener Bär. Besonders die richtigen Proportionen hinzubekommen und den richtigen Anfang zu finden, ist echt schwer. Doch Tiktok und Instagram sei dank habe ich drei Methoden gefunden, die mir dabei helfen, meiner Tochter ganz schnell alle möglichen Tiere vorzumalen. Und das Beste daran: Die Techniken sind so easy, dass ich sie sogar mit meiner Tochter üben kann, sodass sie vielleicht bald selber ihre Ausmalvorlagen zeichnen wird.