Mineralöl, Schwermetalle und andere Schadstoffe im Kakao

In sieben Kakaopulvern wiesen die Tester Mineralölbestandteile nach. Diese Mineralölkohlenwasserstoffe (MOSH) reichern sich beim Menschen in der Leber und im Fettgewebe an. In fünf Produkten fanden die Tester das Schwermetall Cadmium, das sich in Leber und Niere anreichert und die Organe langfristig schädigen kann.

Die meisten Pestizide sind immerhin im Bio-Anbau verboten, das gilt nicht grundsätzlich für Fairtrade und die Rainforest Alliance. Sie schließen lediglich die Hälfte der hochgiftigen Pestizide aus.