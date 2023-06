Werbung für Kinder-Junkfood soll verboten werden

Täuschende Botschaften in der Werbung für Kinderprodukte

Lustige Bildchen oder Comics, die missverständliche Aufschrift "ohne Zuckerzusatz" (die Produkte sind aber dennoch häufig viel zu süß – denn Fruchtzucker ist ebenfalls Zucker, so die Tester) – die Lebensmittelindustrie kennt viele Mittel und Tricks, um Verbraucher zu täuschen. Irreführende Claims, also Botschaften, die auf ein gesundes Produkt schließen lassen, obwohl das nicht der Fall ist, sind besonders heikel. Die Hersteller sind dabei ziemlich kreativ und lassen sich alles Mögliche einfallen. So heißt es mitunter, das Produkt passe zu einer "bewussten Ernährung", es enthalte "gute Milch", Vollkorn oder zugesetzte Vitamine, die allerdings bestenfalls überflüssig sind und allesamt nichts daran ändern, dass das Produkt zu viel Zucker enthält. Erschreckend: Schon mit einer 40-Gramm-Portion von Kellog's "Frosties" nimmt ein Kind 99 Prozent der Zuckermenge auf, die es laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) täglich nicht überschreiten sollte. Für Kinder zwischen vier und sechs Jahren sind das etwa 35 Gramm Zucker und für Kinder zwischen sieben und zehn Jahren etwa 42 Gramm Zucker pro Tag. Übrigens: Laut WHO sollte verarbeitetes Obst, das für Kinder beworben wird, maximal 10 Prozent natürlichen Fruchtzucker enthalten, also zehn Gramm Zucker pro hundert Gramm Obst. Diverse Produkte überschreiten diese Grenze.