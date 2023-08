Kinder-Überzuckerungstag: Das Zucker-Limit ist erreicht

Zucker ist nicht nur ungesund. Zucker tötet. Laut der Verbraucherorganisation Foodwatch sterben in Deutschland ungefähr genauso viele Menschen an ungesunder Ernährung wie am Rauchen. Zucker hat dabei einen großen Anteil. Dennoch haben Kinder und Jugendliche in Deutschland rechnerisch schon bis zum 12. August 2023 so viel Zucker zu sich genommen, wie es die Weltgesundheitsorganisation (WHO) für das ganze Jahr als akzeptabel beurteilt. Demzufolge müssten alle Kinder und Jugendlichen also von jetzt an bis zum Ende des Jahres zuckerfrei unterwegs sein. Doch dazu wird es wohl kaum kommen.