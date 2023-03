Werbeverbot für Süßigkeiten: Sinnvoll oder sinnlos?

Reicht ein Werbeverbot allein nicht aus?

Prof. Dr. Lotte Rose, Essens- und Körperforscherin an der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS), geht das Werbeverbot indes nicht weit genug. Sie bezeichnet die Pläne des Ministeriums als einen mutigen Schritt, dem weitere folgen müssten. Nicht die Werbung allein sei das Problem, sondern die Lebensmittelindustrie.

"Ob die Kinderernährung gesünder wird, wenn Kinder weniger der Werbung für ungesunde Nahrungsprodukte ausgesetzt sind, darf bezweifelt werden. Denn es gibt sie ja weiter, all die schädlichen Nahrungsprodukte. Sie stehen in den Regalen der Läden, sie stehen im Schulkiosk und den Vorratsschränken der Familien und Großeltern. Sie 'winken' aufdringlich mit ihren faszinierenden Verpackungen, und sie schmecken einfach unwiderstehlich gut", so Rose.