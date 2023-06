Sicheren Schrittes unterwegs: Die besten Lauflernschuhe für Mädchen

Die Masocio Lauflernschuhe für Mädchen besitzen eine leichte Sohle und einen einfachen Klettverschluss, um die Schuhe einfach an- und ausziehen zu können. Die Materialien sind atmungsaktiv und bieten Platz zum Atmen der Kinderfüße, was insbesondere in den Sommermonaten ein wichtiger Faktor ist.

Ein weiterer wichtiger Faktor sind die Materialien: atmungsaktive Stoffe verhindern Schweißfüße und mindern das Risiko von Hautirritationen. Empfehlenswert sind unter anderem Lauflernschuhe aus Leder. Die können sowohl im Sommer als auch im Winter getragen werden.

Zuletzt spielt auch das Preis-Leistungs-Verhältnis eine Rolle. Die Schuhe sollten von guter Qualität sein und deinem Kind einen sicheren Halt bieten. Eine gute Wahl sind hierbei Markenschuhe, die speziell auf die Bedürfnisse kleiner Kinderfüße abgestimmt sind. Vergiss aber nicht, dass Füße schnell wachsen und die Schuhe nicht ewig getragen werden - du musst also nicht direkt zu den teuersten Modellen greifen.

Woher weiß ich, dass die Schuhe richtig passen?

Wenn es um Lauflernschuhe geht, ist es besonders wichtig, dass die Schuhe richtig passen. Nur so kann deine Tochter sicher und bequem ihre ersten Schritte machen. Aber wie weißt du, ob die Schuhe tatsächlich die richtige Größe haben?

Am besten misst du vor dem Kauf die Füße deines Kindes aus und achtest darauf, dass der Schuh genug Platz bietet, damit sich die Zehen frei bewegen können. Es wird empfohlen, dass Lauflernschuhe eine Zehenfreiheit von 1 bis 1,5 cm haben sollten, um Platz für das Wachstum der Zehen zu bieten und auch genügend Raum für die Bewegung der Füße zu ermöglichen.

Die neuen Schuhe solltest du deinem Liebling übrigens am Nachmittag anprobieren, da sich die Füße im Laufe des Tages etwas ausdehnen. Wenn du unsicher bist, ob der Schuh passt oder nicht, lass dich von einem Fachmann in einem Geschäft beraten. Dort können sie dir genau sagen, welche Größe und Weite für dein Kind geeignet sind.

Wie werden Lauflernschuhe gereinigt?

Zur Reinigung von Stoff-Lauflernschuhen sollte grober Schmutz von Hand entfernt und dann in lauwarmem Wasser mit mildem Waschmittel in der Waschmaschine bei maximal 30 Grad gewaschen werden.

Leder-Lauflernschuhe sollten mit einem speziellen Lederreiniger und Pflegemittel behandelt werden und sollten nicht in der Waschmaschine gewaschen oder Hitzeeinwirkungen ausgesetzt werden. Nach der Reinigung sollten die Schuhe an der Luft trocknen.

Welche Lauflernschuhe passen zu Mädchen?

Egal, für welche Lauflernschuhe du dich entscheidest, es ist wichtig, dass das Design und die Farbe des Lauflernschuhs auch zum Geschmack des Kindes passen, da sie dann eher bereit sein sind, sie zu tragen.

Slipper: Slipper sind eine bequeme Option für Mädchen, die leicht an- und ausgezogen werden können. Sie sind oft in Pastellfarben wie Rosa, Lila oder Babyblau erhältlich und können mit niedlichen Tiermotiven oder applizierten Pailletten verziert sein.

Sandalen: Sandalen sind ideal für die warmen Monate und bieten Belüftung für die Füße. Sie sind oft in hellen Farben wie Weiß, Beige oder Gelb erhältlich und können mit Blumenmustern oder süßen Details wie Schmetterlingen oder Stickereien geschmückt sein.