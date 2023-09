Auf Reisen ganz entspannt: Reisebuggys mit Liegefunktion

Gibt es zusätzliche Sicherheitsfunktionen für Buggys mit Liegefunktion?

Es gibt verschiedene Sicherheitsfunktionen, die in einem Buggy mit Liegefunktion integriert sein können. Hier sind einige davon:

Fünf-Punkt-Sicherheitsgurt: Dieser Gurttyp sorgt dafür, dass dein Kind sicher im Sitz bleibt, auch wenn es sich bewegt oder das Fahrzeug ruckelt. Die Gurte gehen über die Schultern, um die Taille und zwischen den Beinen hindurch, um dein Kind sicher zu halten. Besonders bequem ist ein Punkt-Gurt mit Schulterpolster. Bremssystem: Die meisten Buggys sind mit einem Bremssystem ausgestattet, das es dir ermöglicht, die Räder zu blockieren, wenn du anhältst. Einige Buggys haben auch eine Handbremse, die besonders nützlich ist, wenn du in hügeligem Gelände unterwegs bist. Verriegelungssystem: Dieses sorgt dafür, dass der Buggy in aufgeklapptem Zustand sicher in seiner Position verbleibt und nicht versehentlich zusammenklappt. Gepolsterte Sitze und Kopfstützen: Diese bieten zusätzlichen Komfort und können helfen, dein Kind bei einem Aufprall zu schützen. Reflektierende Elemente: Wenn du planst, in der Dämmerung oder bei schlechtem Licht unterwegs zu sein, können reflektierende Elemente an den Rädern oder am Rahmen dazu beitragen, dass der Buggy für Autofahrer und andere besser sichtbar ist. Verstellbarer Bügel: Ein verstellbarer und abnehmbarer Sicherheitsbügel bietet eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme und kann besonders nützlich sein für Kinder, die dazu neigen, sich im Schlaf viel zu bewegen.

Was ist der Unterschied zwischen einer stufenlos und einer in Stufen verstellbaren Rückenlehne?

Die Einstellung der Rückenlehne eines Buggys oder Kinderwagens ist ein wichtiger Faktor für den Komfort deines Kindes. Eine stufenlos verstellbare Rückenlehne ermöglicht es dir, sie in nahezu jede gewünschte Position einzustellen.

Sie bietet also eine größere Flexibilität, da du die Position genau an die Bedürfnisse deines Kindes anpassen kannst. Die stufenlose Verstellung erfolgt in der Regel über eine Mechanik, bei der du z. B. einen Hebel bewegst oder an einem Riemen ziehst, bis die gewünschte Position erreicht ist.

Bei dieser in Stufen verstellbaren Lehne kannst du die Rückenlehne in bestimmte vordefinierte Positionen einstellen. Diese Positionen sind oft durch „Klicks“ oder Verriegelungen vorgegeben. Während sie nicht die gleiche Flexibilität wie eine stufenlose Verstellung bietet, ist sie oft einfacher zu bedienen und du kannst sicher sein, dass die eingestellte Position sicher fixiert ist.

Was ist der Unterschied zwischen der Ruheposition und der Liegeposition?

Die Begriffe „Ruheposition“ und „Liegeposition" beziehen sich auf die verschiedenen Stufen der Rückenlehnenverstellung eines Kinderwagens oder Buggys.

Die Ruheposition ist in der Regel eine leicht nach hinten geneigte Position, in der dein Kind sitzen kann, während es sich entspannt oder ein Nickerchen macht. Es ist bequem genug für kurze Ruhepausen, aber dein Kind befindet sich immer noch in einer überwiegend sitzenden Position.

Die Liegeposition ist eine Position, in der die Rückenlehne nahezu flach gestellt wird. In dieser Position kann dein Kind bequem schlafen und es ist ideal für längere Ruhepausen oder sogar für den Nachtschlaf. Ein Kinderwagen oder Buggy mit Liegefunktion bietet daher mehr Flexibilität und Komfort, besonders auf längeren Ausflügen oder Reisen.

Was ist die optimale Größe der Liegefläche?

Die optimale Größe der Liegefläche eines Reisebuggys kann variieren, je nachdem, wie alt und wie groß dein Kind ist. Im Allgemeinen sollte die Liegefläche jedoch groß genug sein, damit dein Kind bequem liegen und schlafen kann.

Für Babys und Kleinkinder beträgt die empfohlene Mindestgröße der Liegefläche etwa 75–80 cm in der Länge und 30–35 cm in der Breite. Dies bietet ausreichend Platz für das Kind, um bequem zu liegen und sich etwas zu bewegen.

Bei älteren Kindern hängt die optimale Größe der Liegefläche von der Größe des Kindes ab. Ein guter Anhaltspunkt ist, dass dein Kind in der Lage sein sollte, sich bequem auszustrecken, ohne dass seine Füße über den Rand hinausragen.

Lässt sich der Sitz bei einem Reisebuggy zu den Eltern drehen?

Die Möglichkeit, den Sitz eines Reisebuggys zu den Eltern zu drehen, variiert je nach Modell. Nicht alle Reisebuggys bieten diese Funktion. Es gibt jedoch einige spezielle Buggy-Modelle, die über einen drehbaren Sitz verfügen, der es ermöglicht, dass das Kind sowohl in Fahrtrichtung als auch zu den Eltern schauen kann.

Pflege und Wartung des Reisebuggys

Ein Reisebuggy wird oft stark beansprucht, besonders auf Reisen. Daher ist es wichtig, dass er leicht zu reinigen und zu warten ist. Viele Modelle haben abnehmbare und waschbare Bezüge, was eine große Hilfe sein kann. Achte darauf, die Bedienungsanleitung durchzulesen und die empfohlenen Reinigungs- und Wartungsmaßnahmen zu befolgen.

Räder und bewegliche Teile können gelegentlich geölt werden, um ihre Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten. Überprüfe auch regelmäßig, ob alle Schrauben und Verbindungen fest sitzen.

Reisebuggy mit Liegefunktion und Flugreisen

Wenn du planst, mit deinem Reisebuggy zu fliegen, gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Nicht alle Fluggesellschaften erlauben es, einen Buggy bis zur Flugzeugtür mitzunehmen. Informiere dich vorher bei deiner Fluggesellschaft über ihre spezifischen Regeln und Anforderungen. In vielen Fällen kann ein Reisebuggy kostenlos als zusätzliches Gepäckstück aufgegeben werden.

Tipp: Einige Handgepäck-Reisebuggys passen sogar in die Gepäckfächer über den Sitzen, was die Reise erleichtert.