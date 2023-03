Anna Adamyan: "Ich bin voller Dankbarkeit. Dennoch plagen mich Ängste"

Du hast jetzt "Halbzeit". Wie geht es dir aktuell?

Ja, Wahnsinn, oder? Ich bin jetzt im sechsten Monat, und das alles ist wirklich unglaublich. Mir geht es so weit gut, da ich voller Dankbarkeit bin. Dennoch plagen mich auch einige Ängste, die aus meiner Vergangenheit entstanden sind.

Wie bereitest du dich auf die Geburt vor?

Ich habe eine wundervolle Hebamme und werde all das mit ihr machen. So oder so wird von der medizinischen Seite bei mir viel im Vorhinein abgeklärt.

Inwiefern hat die Kinderwunsch-Zeit dich geprägt?

In allem. Ich habe sehr viele Erfahrungen machen müssen, bin oft an meine persönlichen Grenzen gekommen. Musste meine Grenzen erkennen und sie respektieren. Ich habe viel über mich gelernt in diesen Jahren, und die Zeit wird mich für immer prägen. Sowohl positiv, als auch negativ.