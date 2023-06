Nach Drillingen: Bushido wird zum 8. Mal Vater!

Bushido und Anna-Maria lieben ihre Großfamilie

Update 25. Oktober 2022: Ob doch noch mal Nachwuchs ins Haus steht? In Teil 5 der Doku-Reihe "Reset" (RTL) sagte Anna-Maria gerade bezüglich weiterer Kinder: "Ich denke, dass wir noch eins kriegen. Nicht jetzt, aber in zwei Jahren." Ihr Mann und Rapper Bushido fragte daraufhin: "Noch ein Kind?" Anna-Maria, die bereits achtfache Mutter ist (ein Kind stammt aus einer früheren Beziehung): "Ja, ich denke, das war's noch nicht. Ich will auch keins mehr. Es reicht. Aber irgendwie kann ich mir schon vorstellen, dass wir noch eins kriegen. Ich hab so ein Gefühl." Bushido sieht das offenbar anders: "Nein, es reicht jetzt auch mal." Wer am Ende recht behält, wird wohl nur die Zeit zeigen ...