Zuckersüße Baby-News: Carey Mulligan und Marcus Mumford erwarten ihr drittes Kind!

"Die Emotionen, die ich spiele, kenne ich als Mutter nun selbst"

Ich spüre die Charaktere ganz anders, seitdem ich selbst Mutter bin. Schon vorher hatte ich Rollen als Mutter, aber es ist etwas komplett anderes, wenn du wirklich selbst Kinder hast. Der Film "Mudbound" war der erste, in dem ich ein Elternteil spielte, nachdem ich selbst Mutter geworden war. Meine Tochter war zu dem Zeitpunkt acht Monate alt, daher konnte ich mich sehr gut in die Rolle hineinversetzen. Es ist ein viel intensiveres Gefühl, eine Mutter zu spielen und tatsächlich eine zu sein mit all den dazugehörigen Emotionen, die ich nun aus meinem eigenen Leben mit Kind kenne.

Wenn es um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht, muss jeder selbst herausfinden, was individuell funktioniert. Evelyn war erst drei Wochen alt, als ich die Pressearbeit für "Suffragette – Taten statt Worte" machen musste. Das klingt schlimmer als es war, denn eine solche Arbeit ist viel leichter als wenn ich am Set hätte stehen müssen. Filmen hätte viel mehr Konzentration und Energie gekostet.

Ehrlich gesagt, habe ich großes Glück, denn es gibt sicher nicht viele arbeitende Mütter, die ihre Stylistin immer dabei haben. Bei der Pressearbeit oder am Set – eine Stylistin hilft enorm an Tagen nach durchwachten Nächten. Außerdem kann ich sogar stillen, während ich Maniküre oder eine neue Frisur bekomme. Ich glaube, es gibt keinen anderen Job, in dem das möglich ist.