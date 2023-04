Kaley Cuoco wurde 1985 in Kalifornien geboren. Beide Eltern sind unterschiedlicher Abstammung: ihre Mutter englisch-deutscher, der Vater italienischer. Schon mit sechs Jahren arbeitete Kaley als Model und trat in verschiedenen Fernsehsendungen auf. Als Teenager machte sie im Tennis Karriere, bevor sie dann weiter als Schauspielerin und Moderatorin tätig war. Seit 2020 spielt Kaley die Hauptrolle in der TV-Serie "The Flight Attendant". Nach diversen Beziehungen und zwei Scheidungen ist sie nun seit 2022 mit Tom Pelphrey, dem Vater ihrer Tochter liiert. Töchterchen Matilda Carmine Richie Pelphrey erblickte am 30. März 2023 das Licht der Welt.