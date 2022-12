Cheyenne Ochsenknecht verkündet zuckersüße Baby-News!

Blake Lively freut sich auf Baby Nr. 4 – einen Wermutstropfen gibt es allerdings ...

September 2022: Beim "Forbes Power Women's Summit" in New York präsentierte sich Schauspielerin Blake Lively in einem aufregenden Glitzer-Fummel – samt süßer Babykugel! Für sie und Ehemann Ryan Reynolds ist es nach drei gemeinsamen Mädchen das vierte Kind. Voll und ganz genießen kann das Paar diese schöne Zeit leider nur bedingt ... Blake hat nun auf ihrem Instagram-Profil zehn ganz private Fotos aus ihrer Schwangerschaft gepostet. Grund dafür: Die Schauspielerin wird von Paparazzis belagert und versucht ihnen mit den Bildern die Luft aus den Segeln zu nehmen. Um sich und ihre Kinder zu schützen: "Hier sind Fotos von mir, schwanger, im echten Leben, damit mich die 11 Typen, die vor meinem Haus auf eine Sichtung warten, in Ruhe lassen. Ihr macht mir und meinen Kindern Angst. Vielen Dank an alle anderen für all die Liebe und den Respekt und dafür, dass ihr weiterhin Accounts und Medien entfolgen, die Fotos von Kindern teilen. Du hast alle Macht gegen sie. Und danke an die Medien, die eine "No Kids Policy" haben. Ihr alle macht den Unterschied. Viel Liebe!"