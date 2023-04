Gab es in dieser ersten Zeit für euch schon Momente, in denen ihr euch als Eltern hilflos gefühlt habt? Habt ihr schon nach Elterntipps gegoogelt?

Nein. Bisher war nur der erste Tag mit Milchstau die größte Hürde. Wir versuchen wirklich mit einer gewissen Ruhe, einem klaren Verstand aber auch mit Vertrauen an die Sachen heranzugehen. Und die Kleine hilft uns sowieso, weil sie so gechillt ist. Es ist schon fast bilderbuchartig, wie wir hier gerade leben dürfen. Wir wissen aber auch, dass andere Zeiten auf uns zukommen werden. Und deshalb genießen wir es jetzt umso mehr.

Wovor hast du am meisten Respekt – jetzt in deiner neuen Rolle als Papa?

Ich habe ja vor Kurzem ein Buch herausgebracht. Dieses Buch hat einige überrascht. Es ist eine Autobiografie. Es ist völlig widersprüchlich zu dem, was ich nach außen präsentiere. Der immer gut Gelaunte, der Strahlemann. Das ist definitiv ein Teil von mir, aber es gab auch sehr viel Traurigkeit in meinem Leben. (Eine Zusammenfassung lest ihr hier.) Vor Kurzem ist meine Schwester verstorben, sie hatte wahnsinnige Alkoholprobleme. Sie hat das Trauma unserer Kindheit nicht überwunden. Ich habe es mit viel Leid, vielen Kämpfen, mit vielen Zweifeln, Reflexion, einem festen Willen, Mut und klarem Verstand doch geschafft, das Schöne im Leben zu sehen. Was ich versuchen möchte: gar nicht so sehr immer nur die Vaterrolle einzunehmen. Die zwar extrem wichtig ist. Wir brauchen schließlich Unterstützung, um in dieser Welt unseren Platz zu finden. Aber ich möchte meinem Kind gar nicht so viel abverlangen, damit es das Gefühl hat, es wird geliebt. Ich möchte da sein! Ich möchte ein Freund sein! Ich möchte Kontakt zu meinem Kind! Damit mein Kind das Gefühl hat sich sicher zu sein, auch sicher in sich. Selbstwert! Selbstliebe! Und davor habe ich auch Respekt: Schaffe ich das? Es wird sicherlich immer wieder Herausforderungen geben. Aber ich habe mit 49 Jahren diese Kraft, die mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Amen! (lacht)

Was möchtest du auf jeden Fall mit deiner Tochter erleben, bevor sie 18 wird?

Es gibt so viele Erlebnisse, die das Leben bereithält. Da würde ich jetzt nicht ein Erlebnis herauspicken. Was ich mir wünsche: Dass wir ein freundschaftliches Band haben und dass meine Tochter stolz auf mich ist. Nicht für irgendwelche Preise, die ich auf einer Bühne bekomme, sondern dafür, dass ich ihr immer ein guter Daddy gewesen bin und überhaupt ein guter Mensch. Das möchte ich erleben.

Ihr seid bekannte Gesichter, auf Social-Media relativ aktiv: Werden wir auch mehr von Charly sehen?

Auf jeden Fall! Ich werde mein Kind nicht instrumentalisieren. Es geht immer darum, echt zu sein und das zu schützen, was man hat. Ich werde mich nicht von Likes leiten lassen, aber trotzdem will ich mich auch als stolzen Vater zeigen. Deshalb werde ich mein Kind, welches nun eine tragende Rolle in meinem Leben eingenommen hat, auch zeigen. Weil wir es auch genießen und schön finden, vielleicht auch den ein oder anderen zu inspirieren. Weil ich ein Leben gelebt habe, was sehr sehr intensiv war, geprägt von Höhen und Tiefen. Und ich glaube, ich habe auch einiges zu erzählen – aus diesem Leben heraus. Das was ich jetzt erlebe, ist die größte Challenge überhaupt, das Fragilste, aber auch gleichsam das Schönste: Familie.