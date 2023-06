Patrice Aminati leidet unter Krebstherapie: "Ich wollte immer eine Mama mit vielen Kindern sein"

Du sprichst offen darüber, dass ihr euch eigentlich schon sehr bald ein zweites Kind gewünscht hättet. Wie gehst du damit um?

Schon immer wollte ich eine Familie gründen. Das ist mein wahr gewordener Kindheitstraum. Ich weiß, das wirkt vielleicht etwas altmodisch, aber ich wollte immer eine Mama mit vielen Kindern sein. Kaum war Charly Malika auf der Welt, da wollten Daniel und ich gleich noch so ein Wunder in den Armen halten. Durch die Therapie muss ich nun allerdings mindestens zwölf Monate warten.

Gibt es etwas, dass du anderen betroffenen Frauen und Mamas in ähnlichen Situationen mit auf den Weg geben möchtest?

Ja: Nehmt die Hilfe, jede Hilfe, die Ihr bekommen könnt, an. Lasst Euch von den Menschen, die Euch lieben, die Euch helfen, tragen. Versucht Euch mit schönen Dingen zu umgeben, an kleinen Dingen zu freuen. Nutzt die Zwischenzeiten, wenn es Euch besser geht und LEBT! Und noch etwas: Ich bin froh, in einem Land mit einem so guten Gesundheitssystem zu leben, in dem alles, wirklich alles mit ausgezeichnetem Sachverstand und Herz für Betroffene getan wird.

Vielen Dank für deine Offenheit, liebe Patrice. Wir wünschen dir nur das Beste für deinen weiteren Weg.