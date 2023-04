Kristen Bell gibt ihren Kids Schlafmittel-Gummibärchen

VIP-Ehepaar sorgt erneut für Schlagzeilen

Das Schauspieler-Ehepaar Kristen Bell (42) und Dax Shepard (47) sorgte schon Anfang des Jahres mit der Schlafsituation ihrer Familie für Schlagzeilen. Die Eltern schliefen nämlich noch immer mit ihren Töchtern (7 und 9 Jahre) in einem Zimmer. Mit einem Interview sorgte die Star-Mama (z. B. "Veronica Mars" oder "The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window“) nun für erneute Diskussionen: Allerdings weniger mit der Information, dass die Kinder inzwischen in ihr eigenes Zimmer gezogen wären …

Kristen Bell: "Es haut sie einfach schneller um, und es geht ihnen super"

Gegenüber "E! News" erzählte Bell etwas, das zu großem Kopfschütteln bei ihren Zuhörern führte: Die Mutter gab nämlich zu, dass sie und ihr Mann in der Vergangenheit zu Schlafmittel gegriffen hätten, um abends ihre Ruhe zu haben. In Form von Gummibärchen. Vor allem seien diese Melatonin-Drops zum Einsatz gekommen, als die Kleinen noch im elterlichen Schlafzimmer genächtigt haben. Auf einer Matratze neben dem Bett von Mama und Papa. "Wir wollen nicht schlafen gehen, wenn sie schlafen gehen wollen. Also haben wir unsere Bluetooth-Kopfhörer mit dem TV verbunden, eine Show angemacht und die beiden lagen auf dem Boden und haben versucht, einzuschlafen", erklärte sie im Interview. Die müde machenden Süßigkeiten ließen ihre Töchter Lincoln und Delta viel schneller einschlafen. "Es knockt sie schneller aus, das ist großartig", so Kristen Bell. Mittlerweile haben ihre zwei Töchter ihr eigenes Zimmer bezogen. Ihre Betten stehen direkt nebeneinander. "So können sie miteinander kuscheln statt mit uns", erklärt Bell.