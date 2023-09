Motsi Mabuse: "Ich habe nicht mehr das Gefühl, etwas zu verpassen!"

Wie kamst du darauf, ein Kinderbuch zu schreiben? Ist das in erster Linie für deine Tochter gedacht?

Absolut. Ich habe lange auf Englisch und Deutsch nach Kinderbüchern mit guten Affirmationen gesucht und nichts gefunden. Es war mir wichtig, dass es um Superhelden und Superkräfte geht, die Kinder haben, und nicht, dass ihnen am Ende gesagt wird, was sie daraus lernen sollen. Durch Geschichten lernen sie doch ganz automatisch. Im Freundeskreis hatten wir letztens ein Gespräch, in dem es um das Thema Locken ging. Unsere Tochter hat sehr auffällige, lockige Haare. Und wenn sie sagt, sie wolle mit offenen Haaren in die Kita gehen, dann erlauben wir ihr das, sagen ihr aber auch, was die Konsequenzen sein können. Und dass andere ihre Haare nicht einfach anfassen dürfen. Plötzlich sagte sie zu ihrem Vater, er dürfe ihre Haare nicht berühren. So war das natürlich nicht gemeint. Kommunikation und Erziehung ist ein ständiges Austarieren. Im Gespräch mit unseren Freunden kam heraus, dass Kinder mit glatten Haaren sich Locken wünschten und Kinder mit Locken lieber glatte Haare hätten. Mit meinem Buch will ich allen Kindern zeigen, dass sie genau so richtig sind, wie sie sind.