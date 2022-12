Megastar Rihanna zeigt ihren Baby-Boy erstmals in niedlichem Video

Rihanna teilt nicht alles mit der Öffentlichkeit

Neben ihrer Beziehung zu Rapper A$AP Rocky machte die Sängerin auch ihre Schwangerschaft Anfang des Jahres bekannt. Die Geburt ihres Sohnes fand nach Medienberichten zufolge wohl am 13. Mai statt. Doch endgültig bestätigt wurde der Geburtstag ihres Kindes nicht. Und sein Name ist auch noch geheim!

In einem "People"-Interview verriet Rihanna im Oktober: "Er ist lustig, er ist glücklich – und er ist dick." Und am Set ihrer "Savage X Fenty Vol. 4 Show" in Los Angeles sagte sie: "Er ist fantastisch. Er ist gerade in einer richtigen Kuschelphase." Mehr war bisher nicht bekannt …

Süß: Tiktok-Video von Rihannas Baby

Umso schöner ist es für ihre Fans nun, ihren kleinen Sohn sehen zu dürfen. Rihanna veröffentlicht auf TikTok ein Video ihres Kindes – und diese Aufnahmen wirken sehr privat und sind einfach nur zum Dahinschmelzen niedlich. Das Video trägt den Namen "Hacked" (auf Deutsch: "Gehackt"). Zu sehen ist Rihannas Sohn im Kindersitz, der seine Mama verliebt anlächelt. Ihre Stimme im Hintergrund: "Versuchst du, Mamas Handy zu bekommen?" Baby quietscht und jodelt vergnügt und versucht, sich das Handy seiner Megastar-Mutter in den Mund zu stecken. Zum Schluss schaut er sichtlich müde und unter langem Gähnen aus dem Autofenster.