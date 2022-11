Madonna zeigt aktuelle Fotos mit ihren Kindern

29. November 2022: Das bekommen ihre Fans nicht oft zu sehen: Bilder der Kinder von Madonna. Jetzt hat die Sängerin gleich mehrere Bilder bei Instagram gepostet, die sie im Kreise ihrer Kinder zeigen. Dazu schreibt die 64-Jährige: "I am thankful for ..." "Ich bin dankbar für ..." Die Fotos stammen von der gemeinsamen Thanksgiving-Feier Ende November. Thanksgiving ist ein traditionelles, amerikanisches Fest, das jährlich mit großem Aufwand (ähnlich wie bei uns Weihnachten) begangen wird.

Auf den Bildern sieht man Madonna mit ihrer ältesten Tochter Lourdes (26) und ihrem Sohn Rocco (22) – ihre zwei leiblichen Kinder aus der Ehe mit Guy Ritchie – und mit ihren vier adoptierten Kindern David (17), Mercy James (16) und den Zwillingen Stelle und Estere (10).

Doch die Kommentare zu den Fotos sind nicht nur positiv. So fragen sich einige User, warum niemand fröhlich aussieht und kaum einer lächelt. "It's really creepy how no one looks actually happy" – "Es ist echt unheimlich, dass niemand wirklich glücklich aussieht", schreibt ein User. Ein anderer scheint den Grund zu kennen, es sei in der Mode, so ernst dreinzuschauen.