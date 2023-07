Meal Train: "Das ist das vielleicht beste Geschenk zur Geburt!"

Was genau ist denn nun ein Meal Train?

Übersetzen würde man den Begriff wohl mit Mahlzeitenzug, hmm ... klingt natürlich längst nicht so cool wie Meal Train. Also bleiben wir lieber bei dem amerikanischen Ausdruck. Da kommt die Idee schließlich auch her. Die Amis wissen, wie man sich um Neu-Eltern kümmert. Denn ein Meal Train wird von Freunden, Familie oder Nachbarn häufig für das Wochenbett organisiert, aber auch für kranke oder alte Menschen. Vielleicht sogar bei Liebeskummer ... Sobald jemand im eigenen Umfeld sich nicht mehr gut und fit genug fühlt, um sich um die eigenen Mahlzeiten zu kümmern, hüpfen die helfenden Ersatz-Köche zur Seite. Einer muss natürlich den Hut aufhaben und die Geschenkidee koordinieren: Wer kocht wann was? Das kann mit einer schnöden Excel-Tabelle oder sogar handschriftlich erfolgen, oder natürlich über WhatsApp organisiert werden. Oder noch einfacher: über eine App. (Diese Meal Train Website wird von dem US-Elternmagazin Motherly.com empfohlen.)

Leckere Rezeptideen für den Meal Train

Diese Mahlzeiten lassen sich gut vorbereiten und vor die Tür stellen:

Suppen (Kürbis, Kartoffel, Gemüse ... der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt)

Eintöpfe wie Chilli con/sin Carne

Lasagne (Bei dem Bild oben im Artikel haben wir auch schon direkt Appetit bekommen ...)

Aufläufe, die ggf. nur nochmal im Backofen erwärmt werden müssen

Wraps oder Sandwiches

Pellkartoffeln mit Quark und Salat (das Dressing unbedingt separat!)

Milchreis mit Zimt und Apfelmus

Nudelsalat und Würstchen

Quiche

Paella Reispfanne

...

Tipp: Am besten die Boxen oder Töpfe beschriften, damit die Bekochten nicht am Ende des Meal Trains 15 fremde Behälter haben, die sich nicht mehr zuordnen können. Oder ausnahmsweise mal auf Einwegbehälter zugreifen.