Was ist ein Dammschnitt?

Bei einer Geburt muss das Gewebe der Frau viel aushalten. Besonders starker Druck lastet auf dem Damm – das ist der Bereich zwischen Scheide und Anus. Ein Dammschnitt kann nötig werden, wenn es bei der Entbindung zu Komplikationen kommt, zum Beispiel

wenn die Geburt aus medizinischen Gründen beschleunigt werden muss.

wenn das Baby etwa in der Beckenendlage liegt.

wenn das Baby besonders groß ist.

Durch den Dammschnitt wird die Öffnung für das Baby vergrößert, so dass es schneller aus dem Geburtskanal herauskommen kann. Was für den Säugling eine Erleichterung ist, ist für die Mama meistens mit Schmerzen verbunden. Dammschnitte tun in der Regel mehr weh als Dammrisse, da sie tiefer gehen und mehr Muskelgewebe betroffen ist. Häufig klagen Mütter in der ersten Zeit nach der Geburt über Schmerzen beim Sitzen, Laufen oder Wasserlassen. Manchmal kann ein Dammschnitt bzw. die Naht auch Jahre später immer noch unangenehm sein, zum Beispiel beim Geschlechtsverkehr.