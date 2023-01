Geheimtipp: Richtig husten und niesen nach der Geburt

Super ärgerlich. Kaum ist das Baby da, kommt eine fiese Erkältung um die Ecke. Ständiges Husten und Niesen tut Mamas Beckenboden jetzt aber gar nicht gut. Unterdrücken geht nicht – was also tun? Eine Expertin erklärt, warum die korrekte Ausführung von Husten und Niesen nach der Geburt so wichtig ist – und wie es tatsächlich richtig geht!