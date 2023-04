Entbindung im Krankenhaus: Früh suchen lohnt sich

Ab wann sollte man das richtige Krankenhaus für die Entbindung suchen?

Im besten Falle sollten Schwangere so früh wie möglich auf die Suche nach dem für sie passenden Krankenhaus für die Entbindung gehen. Etwa ab der 24. Schwangerschaftswoche macht es Sinn, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Je eher die Klinik feststeht, desto entspannter könnt ihr nämlich dem großen Tag entgegenblicken. Worauf sollten ihr dabei achten? Vor allem räumliche Nähe, Ausstattung und Erfahrung des Klinikpersonals spielen bei der Wahl wichtige Rollen.

Wie entscheide ich mich richtig?

Ihr habt ein passendes Krankenhaus für die Entbindung im Blick? Dann schaut es euch gern genauer an. Krankenhäuser bieten oft geführte Besichtigungstouren und Informationsveranstaltungen an, um werdenden Eltern einen Einblick in den Entbindungsablauf und die verschiedenen Möglichkeiten zu geben. Um eure Wahl zu erleichtern und euch alle wichtigen Infos auf einen Blick zu geben, besucht doch gern unseren Klinikführer. Dort findet ihr alles, was ihr zu Geburtskliniken in eurer Nähe wissen müsst. Letztendlich sollte die Entscheidung, in welchem Krankenhaus ihr entbinden wollt, vor allem auf die wichtigsten Fakten wie Nähe, medizinische Kompetenz und Ausstattung der Klinik gestützt sein. Aber auch etwas anderes ist nicht zu entscheidend: euer Bauchgefühl. Denn wenn das nicht stimmt, ist es einfach nicht das richtige.