Kreißsaal: Wissenswertes zum Entbindungsraum

Kreißsaal: Bedeutung

Ein Kreißsaal ist ein spezieller Raum in einem Krankenhaus oder einer Geburtsklinik, der für die Geburt von Babys und die Betreuung von schwangeren Frauen vor, während und nach der Geburt ausgelegt ist. Der Begriff "Kreißsaal" kommt vom Wort "kreißen", was so viel wie "in den Geburtswehen liegen" bedeutet.

Kreißsaal: Wichtige Eigenschaften

Im Kreißsaal selbst arbeiten in der Regel speziell ausgebildete Hebammen und Ärzte zusammen, um den Geburtsvorgang zu begleiten und zu unterstützen. Der Raum ist mit spezieller medizinischer Ausrüstung ausgestattet, wie beispielsweise Überwachungsgeräten für die Mutter und das Baby, und es gibt spezielle Vorrichtungen, die die Geburt erleichtern können, wie beispielsweise Gebärhocker oder Gebärwannen.

Einen guten Kreißsaal zeichnen vor allem folgende Eigenschaften aus: Sauberkeit, Hygiene, Sicherheit und Geborgenheit. Schwangere Frauen sollten sich gut auf die Geburt vorbereiten und im Vorfeld entscheiden, ob sie den Kreißsaal in einem Krankenhaus oder einer Geburtsklinik nutzen möchten.