Haben ALLE Frauen unter der Geburt Stuhlgang?

Gib's zu: Du hast es auch getan. Nachdem du in deinem Elternratgeber gelesen hast, dass Stuhlgang während der Geburt "vollkommen normal" ist, hast du angefangen zu googeln. Weil du es eben nicht vollkommen normal findest, vor den Augen anderer unkontrolliert zu defäkieren. Also hast du recherchiert: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich passiert? Wer bekommt das mit? Und was zum Geier kann man dagegen tun?