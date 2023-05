Die Zwillingsschwester als Geburtshelferin: "Weil ich mit ihr schon eine Geburt erlebt hatte ..."

An Silvester 2014 erfuhr ich, dass ich mit dir schwanger bin. Die Voraussetzungen für eine Bilderbuchfamilie waren allerdings nicht gegeben: Deinen Papa kannte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht besonders lange. Unser erstes Date fand auf einem Weihnachtsmarkt in Altona statt. Wir mochten uns, doch es reichte nicht für mehr. Und als ich am Silvestertag wegen einer Blasenentzündung im Krankenhaus saß, verbrachte er gerade seinen Jahresurlaub bei einer anderen Frau in den USA. Dein Papa liebte seine Freiheit und Unabhängigkeit, so wie ich es bis zu diesem Tag auch tat.

Nun aber saß ich im Behandlungszimmer und stimmte wegen meiner ausbleibenden Periode einem Schwangerschaftstest zu. Er war positiv! 1000 Gedanken schossen mir durch den Kopf: Wie sollte ich das hinbekommen? Was würde dein Vater wohl sagen? Und was meine Familie? Ich hatte mich doch gerade erst von einer langen, ernsten Krankheit erholt und wollte wieder ins Arbeitsleben einsteigen. Was sollte jetzt daraus werden? Oh Gott, oh Gott! Doch neben all der Angst und Sorge spürte ich noch etwas anderes: Aufregung, Vorfreude und seltsamerweise auch richtige Begeisterung. Du erobertest vom ersten Moment an mein Herz im Sturm. Wegen dir erschienen all diese Fragen und Zweifel unwichtig. Ich wollte für dich alles Nötige probieren und tun, damit du zur Welt kommen und an meiner Seite wachsen kannst.