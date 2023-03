Die schönsten Babymoon-Hotels

Noch acht, sieben, sechs, vier Monate – wenn die Geburt näher rückt, ist so viel zu bedenken, zu planen, vorzubereiten... So sehr sich die werdende Mama und der werdende Vater auf das Baby freuen: Es ist klar, dass ein Urlaub in der Schwangerschaft für lange Zeit der letzte sein wird, in dem sie ohne Kind gründlich ausschlafen können. Und in dem sie Zeit zu zweit genießen können.

Durch medizinische Langzeituntersuchungen wissen wir: Die Wochen vor der Geburt sind für Schwangere eine Zeit, in der sie besonders intensiv auf ihren Körper hören. Die Sehnsucht nach Fürsorge und Zärtlichkeit des Partners wächst; sie suchen nach Kuschelstimmung wie in den Flitterwochen. Daher ist der Babymoon, also der letzte gemeinsame Urlaub, bevor das Baby auf die Welt kommt, eine ganz besondere Zeit. Viele Frauen genießen diesen Urlaub gerne gemeinsam mit ihrem Partner, andere wiederum suchen gezielt nach einem Ort, an dem sie noch einmal ganz für sich sein können, um Kraft für die bevorstehende Zeit zu sammeln. Wieder andere nehmen das ältere Geschwisterchen mit in den Babymoon und freuen sich dann aber über umfassende Kinderbetreuungsangebote.

Einige Hotelgruppen haben sich mittlerweile auf den Babymoon spezialisiert und bieten besondere Babymoon-Packages an. Hier können schwangere Frauen und mit Partner die Ruhe genießen und sich rundum verwöhnen lassen. Aber auch viele andere Wellness-Hotels, die nicht einer Kette angehören, bemühen sich mit speziellen Angeboten wie Massagen, Gymnastik oder Kosmetik besonders um Babymooner. Manche Hotels bieten auch Beratung an. immer mehr Unterkünfte denken auch an die Väter in spe, auf die ja ebenfalls viel zukommt.