Ist Sauna in der Schwangerschaft erlaubt?

Welche Vorteile bringt das Saunieren?

Studien aus Finnland zeigen, dass regelmäßige Saunagängerinnen eine weichere und entspanntere Muskulatur haben, was zu einer einfacheren Geburt führen kann. Der weibliche Körper neigt in der Schwangerschaft außerdem zu Wassereinlagerungen im Gewebe – in der Sauna verliert der Körper durch das Schwitzen Flüssigkeit. Dieser Verlust wird durch das eingelagerte Wasser ausgeglichen. Zudem werden durch die erhöhte Durchblutung die Gefäße trainiert, was das Risiko von Thrombosen und Krampfadern senkt. Frauen, die jedoch bereits Krampfadern haben, sollten die Hitze in der Sauna meiden, da sie die Venen nur noch mehr belastet.

Dürfen Schwangere auch ins Dampfbad?

Für das Dampfbad gelten die gleichen Regeln wie für die Sauna: Nicht in den ersten drei Monaten gehen, danach sind zwei gemäßigte Durchgänge in Ordnung. Der Aufenthalt kann hier eventuell ein wenig länger ausfallen, da ein Dampfbad nicht so heiß wie die Sauna ist. Manche Schwangere haben durch den hochdrückenden Bauch jedoch Atemprobleme. Die feuchte Luft im Dampfbad kann das verstärken. Andere empfinden die feuchte Hitze kreislaufbelastender als die normale Sauna.

Und wie sieht es mit dem Besuch einer Therme aus?

Im Wasser genießen werdende Mütter besonders das entlastende Gefühl der Schwerelosigkeit. Die Auftriebskraft schont Rücken und Gelenke, gleichzeitig stärken die Bewegungen gegen den Wasserwiderstand die Muskulatur. Schwimmen tut jeder Schwangeren gut! Ideal sind Temperaturen zwischen 28 und 32 Grad Celsius.