Whirlpool in der Schwangerschaft – ist das in Ordnung?

Ist der Besuch eines Whirlpools auch im 1. und 3. Trimester okay?

Vom Wasser und den Blubber-Blasen geht bei regelkonformem Badebetrieb kein besonderes Risiko aus. Eine Nutzung ist also immer dann und so lange okay, wie sich die werdende Mama wohlfühlt oder der behandelnde Frauenarzt nichts Gegenteiliges indiziert hat. Unsere Badegäste fühlen sich beim warmen Baden und der leicht massierenden und entspannenden Wirkung der Blasen sehr wohl – was insbesondere auch in der Schwangerschaft guttut. Am Ende der Schwangerschaft, wenn der Muttermund schon geöffnet ist, sollte man nicht mehr in den Whirlpool steigen.