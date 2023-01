Endometriose: Schnelle Diagnose dank neuem Speicheltest?

Januar 2023: Eine "Revolution" bei der Erkennung von Endometriose verspricht der französische Hersteller Ziwig: Mithilfe eines neuartigen Tests soll die Erkrankung anhand der Muster der MicroRNA im Speichel schnell und zuverlässig festgestellt werden können. Die Zeit bis zur Diagnose könne deutlich – auf nur "wenige" Tage – verkürzt werden. Damit wäre eine frühzeitige Behandlung möglich. Die Zuverlässigkeit der Ergebnisse liege, laut Herstellerangaben, bei 97-100 Prozent. Ob der neue Ansatz hält, was er verspricht, bleibt abzuwarten, denn an der Studie, die die Ergebnisse geliefert hat, haben lediglich 200 Patienten teilgenommen. In Deutschland will Ziwig den "Endotest" noch Anfang des Jahres auf den Markt bringen. Frauenärzte sollen den Test dann für ihre Patientinnen anfordern können. Allerdings werden die Kosten nicht von der Krankenkasse getragen, die knapp 800 Euro müssten Patienten also selber aufbringen.

Bisher ist für die Diagnose von Endometriose seltener eine Blutuntersuchung (durch die Bestimmung eines bestimmten Markers), oder ein CT oder MRT möglich, sicherer und gängiger ist allerdings eine Bauchspiegelung. Für eine exakte Diagnose wird bei dem Eingriff Gewebe entnommen und daraufhin genau untersucht.