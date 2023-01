15 erstaunliche Fakten, die ihr nicht über Fruchtwasser wusstet

5. Das Baby trinkt Fruchtwasser fürs Magen-Darm-Training

Etwa ab der 14. SSW fängt das Baby an, das Fruchtwasser zu trinken. So wird sein Magen-Darm-Trakt angeregt: Die Flüssigkeit wird über die Nieren gefiltert. Und wenn das Ungeborene ab und zu im Bauch seine Blase entleert, unterstützt das die Austauschfunktion des Fruchtwassers.

6. Am Ende erneuert sich das Fruchtwasser im 3-Stunden-Takt

Bei einer hochschwangeren Frau kommt es ungefähr alle drei Stunden zur Erneuerung des Fruchtwassers. Dabei sind auch die kindlichen Lungen sowie die Eihäute und die Plazenta an diesem Austauschprozess beteiligt.

7. Wie sieht Fruchtwasser aus? Das Aussehen ändert sich!

Fruchtwasser ist in der 15. bis 16. SSW noch durch eine gelblich-klare Farbe gekennzeichnet. Gegen Erreichen des Geburtstermins wechselt die Farbe dagegen und wird eher weißlich-trüb bis transparent.

8. Wie erkennt man Fruchtwasser im Slip?

Gegen Ende der Schwangerschaft fragen sich viele Frauen, ob die Flüssigkeit im Höschen wohl auch Fruchtwasser sein könnte. Oder handelt es sich einfach um normalen Ausfluss? Merke: Vaginaler Ausfluss ist meistens dickflüssig, milchig – und weist einen leichten Geruch auf.

Fruchtwasser hat dagegen folgende Merkmale:

wässrig

durchsichtig

geruchsneutral

Meistens treten größere Mengen Fruchtwasser schwallartig nach Außen – aber es kann auch nur tröpfchenweise im Slip landen. In einem solchen Fall kann es sich um einen hohen Blasensprung handeln.

10. Ausfluss, Fruchtwasser oder Urin? Fruchtwasser-Teststreifen helfen!

Wusstet ihr, dass es ein spezielles Hilfsmittel gibt, um normalen Ausfluss in der Schwangerschaft vom Fruchtwasser zu unterscheiden? Es handelt sich dabei um Fruchtwasser-Teststreifen (auch Lackmus-Teststreifen genannt), die mithilfe von Urin Aufschluss geben können. So lässt sich auch eine Frühgeburt vorbeugen. Meistens färbt sich der Teststreifen Rot, sobald er mit "normalem" Kontakt hatte. In Berührung mit Urin nimmt er in der Regel eine grünliche Farbe an – und bei Fruchtwasser eine bläuliche oder violette Farbe. Auch den pH-Wert könnt ihr über den Test selber bestimmen.

bei Ausfluss liegt der pH-Wert bei circa 4.0 bis 4.5

bei Urin beträgt er etwa 6.0

bei Fruchtwasser beträgt der pH-Wert 7.0 aufwärts

Wichtig: Sollte es tatsächlich Fruchtwasser sein, solltet ihr schnellstmöglich eure Hebamme und Arzt kontaktieren. Und: Hinlegen und das Becken in Hochlage bringen. Denn die Geburt ist schließlich schon im Gange.

11. Grünes Fruchtwasser ist ein Alarmsignal

Sobald der Geburtstermin überschritten ist, kann es sein, dass sich die Farbe des Fruchtwassers ändert. Denn die Flüssigkeit kann durch erste Stuhlausscheidungen des Babys (dem sogenannten Mekonium) trüber werden und eine grüne Farbe annehmen. In vielen Fällen entscheiden sich die Ärzte dann für die Einleitung der Geburt. Denn, wenn das mit Stuhl vermischte Fruchtwasser in die Lungen des Babys gelangt (Mekoniumaspiration), kann das durchaus lebensbedrohlich werden. Das therapeutische Absaugen der Lunge stellt dann eine erste und wichtige Maßnahme dar.