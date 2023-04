Ist Nagellack in der Schwangerschaft schädlich?

Ist Nagellack in der Schwangerschaft erlaubt?

Vorweg erst mal Entwarnung. Auf direkte Anfrage beim Bundesinstitut für Risikobewertung heißt es: "Dem BfR liegen keine Informationen vor, dass die auf dem europäischen Markt vertriebenen Nagellacke und Nagellackentferner ein gesundheitliches Risiko für den Verbraucher darstellen." Dabei betont das Institut, das jeder Inhaltsstoff sowie jedes Fertigprodukt laut Europäischer Kosmetik-Verordnung eine Risikobewertung durchläuft, um die gesundheitliche Unbedenklichkeit zu demonstrieren. "Diese Bewertung schließt besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen wie beispielsweise Kinder und Schwangere mit ein." Es gibt tatsächlich keine Studie, die besagt, dass Nagellack in üblicher Dosis in der Schwangerschaft schaden kann. Grundsätzlich gehen Schwangere also erst einmal kein nachweisbares Gesundheitsrisiko für sich und vor allem für ihr Neugeborenes ein. Anders sieht es bei Angestellten in Nagelstudios aus. Eine US-Studie lässt auf einen Zusammenhang zwischen der Arbeit in einem solchen Salon und Entwicklungsstörungen, wie Herzfehler, beim Baby schließen. Eine dauerhafte Exposition sollte also vorsichtshalber vermieden werden, auch wenn die Studie nur sehr klein war. Der übliche Gebrauch von Nagellack bei einer Privatperson ist von dieser Studie unbedingt abzugrenzen.

Nagellack ohne giftige Substanzen

Auch wenn ein Gesundheitsrisiko laut aktuellem Studienstand also grundsätzlich nicht anzunehmen ist, gehen viele Schwangere auf Nummer sicher und setzen auf schadstoffärmere Nagellack-Alternativen. "Es gibt zunehmend mehr Marken, die etwa auf Mikroplastik und tierische Inhaltsstoffe verzichten oder mit sogenannten 'Free From'-Claims explizit diejenigen Inhaltsstoffe deklarieren, die NICHT enthalten sind. So ist es bei Schwangeren immer ratsam, darauf zu achten, dass die Produkte so natürlich wie möglich sind und auf synthetische Substanzen, wo möglich, verzichtet wird" erklärt uns die Pressesprecherin des Nagellackherstellers Kia Charlotta, der bewusst auf viele bedenkliche Inhaltsstoffe verzichtet. Von 3- bis sogar 20-free-Nagellacken ist die Palette an "gesünderen" Nagellacken mittlerweile stark gewachsen. Lacke von Naturkosmetikherstellern verzichten grundsätzlich auf mindestens diese fünf bedenklichen Substanzen (wobei die meisten gängigen Nagellack-Firmen mindestens auf die ersten drei verzichten):

Formaldehyd Toluol Dibutylphthalat Formalde­­hydharz Kampfer

Warum wird Schwangeren oft davon abgeraten, ihre Fingernägel kurz vor der Geburt zu lackieren?

Hierbei handelt es sich um einen Mythos: Angeblich soll es möglich sein, durch das Drücken des (unlackierten!) Fingernagels die Durchblutung unter der Geburt zu checken. Die Hebamme Friederike Ruof aus Hamburg weiß: "Die Durchblutung (Recap-Zeit) kann sowieso viel besser am Finger oder Arm überprüft werden als an einem Fingernagel. Und so oder so wäre das auch kein sicherer Parameter, um dadurch die Durchblutung unter der Geburt zu überprüfen. Die Recap-Zeit ist zum Beispiel spannender bei frisch geborenen Babys als bei Gebärenden."