Kindernagellack: Die besten, unbedenklichen Produkte

Sind Kindernagellacke vollkommen ungiftig?

Nagellack für Kinder enthält sicherlich weniger schädliche Inhaltsstoffe als herkömmlicher Nagellack. Dennoch ist es ein Produkt, das Chemie enthält. Zum Teil stecken in Kindernagellacken auch Inhaltsstoffe, die als bedenklich gelten. Viele Hersteller weisen auf ihren Webseiten zwar darauf hin, dass diese für gewöhnlich in sehr geringer Konzentration verwendet werden. Trotzdem sollten Eltern im Hinterkopf haben, dass Kindernagellack kein natürliches Produkt ist. Kinder sollten sich die Nägel also nur unter Aufsicht lackieren, beziehungsweise in einem Alter sein, in dem sie verstehen, dass man Nagellack nicht essen und/oder ablecken darf.

Tipp: Auf der Webseite "CodeCheck" könnt ihr euch über die Inhaltsstoffe in den Produkten schnell und einfach informieren. Einfach in das Suchfeld eingeben und schon wisst ihr, was im Lack steckt.

Gibt es keinen Bio-Nagellack?

Doch, gibt es! Die Nagellacke von Logona wurden eigentlich für Erwachsene entwickelt. Es sind die weltweit ersten farbigen Nagellack, der ausschließlich natürliche und keine synthetischen Farb-, Duft- und Konservierungsstoffe enthält. Der zertifizierte Naturkosmetik-Nagellack ist damit auch eine prima Alternative zu Kindernagellack.

Eine andere Möglichkeit sind die Lacke von "Kid Licks". Sie bestehen ausschließlich aus Bio-Lebensmitteln und können daher problemlos von den Fingern gelutscht werden. Es gibt sie in sechs Farben für umgerechnet je 12 Euro. Nach dem Öffnen müssen die veganen, essbaren Lacke im Kühlschrank gelagert werden, wo sie sich bis zu einem Jahr halten. Good News: Die amerikanische Marke bietet einen Versandservice auch nach Deutschland an.