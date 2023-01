Du kommst in die Wechseljahre und fühlst dich, als wärst du schwanger?

Perimenopause, Menopause und Postmenopause

Die Wechseljahre, auch Klimakterium genannt, sind die Zeit der hormonellen Umstellung am Ende der fruchtbaren Lebensphase. Fachleute unterteilen diese Phase in drei Abschnitte: die Perimenopause – die Phase VOR Ausbleiben der Regelblutung –, die Menopause – der Zeitpunkt der ausbleibenden Blutung, auf die mindestens zwölf Monate keine Menstruation mehr folgt – und die Postmenopause. Streng genommen betrachtet dauert die Menopause also nur einen einzigen Tag an. Alles danach ist dann – bis zum Ende des Lebens – die Postmenopause.