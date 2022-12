Schwangerschaftsdiabetes: Symptome, die ihr ernst nehmen müsst!

Risikofaktoren und andere Anzeichen von Schwangerschaftsdiabetes

Es gibt aber auch noch ein paar andere Faktoren, die schwangeren Frauen einen Hinweis auf ein mögliches Gestationsdiabetes liefern können. Zu erhöhten Blutzuckerwerten kommt es nämlich häufiger bei Frauen, die …

… während einer früheren Schwangerschaft Diabetes hatten,

… stark übergewichtig sind,

… (nahe) Verwandte mit Diabetes haben oder

… älter als 30 Jahre ist.

Schwangerschaftsdiabetes-Symptome: Erfahrungen mit Zuckerkrankheit innerhalb der Familie

Weil Zuckererkrankungen innerhalb der Blutsverwandtschaft der Schwangeren ein Anzeichen für einen Schwangerschaftsdiabetes sein können, ist es ratsam, sich über vorliegende Erkrankungen innerhalb der Familie schlauzumachen. Am besten erzählt ihr eurem behandelnden Frauenarzt schon recht früh, welche Verwandten in eurer Familie zuckerkrank sind. So kann er unter Umständen schnell reagieren und euch noch genauer überwachen.