Ist ein Wespenstich in der Schwangerschaft gefährlich?

Wespenstich in der Schwangerschaft: gefährlich für Mutter oder Baby?

Ein Wespenstich ist für eine Frau in der Schwangerschaft nicht gefährlicher als zuvor: das Ungeborene bekommt davon in der Regel nichts mit – auch nicht, wenn das Tier in den Bauch sticht. Besondere Vorsicht und eine schnelle Reaktion ist allerdings gefragt, wenn die werdende Mama nach dem Wespenstich Anzeichen einer Allergie zeigt, denn Symptome wie Atemnot und Herzrasen, die zu einem anaphylaktischen Schock führen können, sind für Mutter und Kind sehr gefährlich. Ebenso ein Wespenstich am Hals oder im Mund der werdenden Mama: durch anschwellende Schleimhäute droht auch hier Atemnot.

Das richtige Notfall-Set bei einer allergischen Reaktion

Eine Allergie zeigt sich in Rötungen und Quaddeln weit über den Einstich hinaus, Übelkeit, Benommenheit und / oder Atemnot. Dann heißt es keine Zeit verlieren und sofort den Notarzt rufen!

Frauen, denen bewusst ist, dass sie eine Allergie haben und stark auf Wespenstiche reagieren, bekommen von ihrem Arzt ein Notfall-Set, das sie immer bei sich tragen müssen. Sobald die Schwangerschaft entdeckt wird, sollte die werdende Mutter zum Wohle ihres Babys mit ihrem Arzt besprechen, ob ihr Notfall-Set im Falle eines Wespenstichs für Schwangere zugelassen ist. Auch wenn damit eine rechtzeitige Behandlung erfolgt, sollten Schwangere mit Allergie nach einem Wespenstich einen Arzt aufsuchen.