26 Kilo mehr in der Schwangerschaft und trotzdem keine Dehnungsstreifen – dank Zupfmassage!

Schwangerschaftsstreifen sind etwas ganz Normales. Sie entstehen immer dann, wenn die Haut sich in kurzer Zeit stark dehnt. Soweit klar.

Besonders betroffen von den Narben ist während einer Schwangerschaft unter anderem der Bauch. Immerhin wächst dieser ja in kürzester Zeit ganz schön. Und auch klar: Frauen mit schwachem Bindegewebe bekommen schneller und mehr Dehnungsstreifen als andere Schwangere. Aber heißt das jetzt, dass Schwangerschaftsstreifen nur eine Sache der Gene sind? Nicht unbedingt!

Du kannst deine Haut mit Hilfe der Zupfmassage jeden Tag ein Stück vordehnen und sie so langsam an den größer werdenden Bauch gewöhnen. Bei richtiger Anwendung (und mit ein bisschen Glück) kannst du so abruptes Dehnen und damit das Reißen der Haut verhindern.

Ich habe es ausprobiert und das Ergebnis: Obwohl ich am Ende meiner Schwangerschaft 26 Kilo mehr auf die Waage brachte und zu Dehnungsstreifen neige, ist mein Bauch komplett frei davon geblieben. Wie genau die Zupfmassage funktioniert, verrate ich dir hier.