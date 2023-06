Forscher haben herausgefunden: Das ist die beste Tageszeit, um schwanger zu werden

Studie zeigt: Die Uhrzeit beeinflusst die Qualität der Spermien

Eine Studie der Universität Zürich hat ergeben, dass die Uhrzeit einen direkten Einfluss auf die Qualität der Spermien hat. Dazu wurden zwischen 1994 und 2015 insgesamt 12.245 Sperma-Proben von 7.068 Männern im Alter von 24 bis 40 Jahren gesammelt. Die Forscher konnten so feststellen, dass Spermien, die am frühen Morgen produziert werden, eine höhere Qualität aufweisen als Spermien am Abend. Ganz konkret gesagt, sind sie vor 7:30 Uhr am Morgen am leistungsfähigsten. Wer sich also Nachwuchs wünscht, sollte sich besser einen Wecker stellen, vielleicht sogar am Wochenende ... Die Studie ergab im Umkehrschluss, dass die Anzahl der Spermien am späten Nachmittag am niedrigsten ist. Wie praktisch, da haben wir doch eh selten Zeit für Intimitäten.

Auch die Jahreszeit spielt bei der Fruchtbarkeit der Männer einer Rolle

Die Studie konnte zudem feststellen, dass nicht nur die Tageszeit, sondern auch die Jahreszeit entscheidend für die männliche Fruchtbarkeit ist. Im Frühling konnten die Forscher einen enormen Anstieg der Spermien feststellen, während die Anzahl im Sommer wieder zurückging. Betrachtet man die Spermien-Konzentration, sind die Monate März, April und Mai die besten, um ein Kind zu zeugen.

Die Ergebnisse dieser Studie könnten Auswirkungen auf Paare haben, die versuchen, schwanger zu werden. Es könnte empfehlenswert sein, den Zeitpunkt des Geschlechtsverkehrs entsprechend anzupassen, um die Chancen auf eine erfolgreiche Befruchtung zu erhöhen. Aber klar ist auch, sich nicht zu sehr auf solche Studien zu versteifen, sondern sie eher im Hinterkopf zu haben. Denn am Ende handelt es sich hierbei um eine Statistik, die im einzelnen Fall nicht zutreffen muss. Deshalb ist es umso wichtiger, sich immer auf die eigene Intuition zu verlassen, auch beim Thema Kinderwunsch. Letztendlich ist es wichtig, den eigenen Körper und die individuellen Zyklusabläufe genau zu kennen und auf die persönlichen Signale zu achten, um die Chancen auf eine Schwangerschaft zu erhöhen.

