Unterscheiden sich die Nebenwirkungen der Pille – oder ist Pille gleich Pille?

Die meisten Frauen nehmen die sogenannte Mikropille ein, eine Kombination aus den Sexualhormonen Östrogen und Gestagen. Seltener verschreiben die Frauenärzte die sogenannte Minipille. Diese enthält zwei Gestagene und dafür kein Östrogen. Doch welche Nebenwirkungen sich tatsächlich zeigen und ob diese überhaupt auftreten, hängt vom Zusammenspiel der beiden Hormone ab. Von Präparat zu Präparat ist das verschieden. Und auch allgemein betrachtet ist die hormonelle Verhütung laut dem Berufsverband der Frauenärzte e.V. (BVF) aus medizinischer Sicht sehr individuell. Körpersysteme reagieren eben extrem unterschiedlich auf Hormone beziehungsweise Hormonkombinationen – mit positiven oder negativen Wirkungen. Nebenwirkungen seien insbesondere bei der Erstverordnung oder einem Präparatwechsel zu beachten. Vor der Verordnung von hormonellen Verhütungsmitteln sollte eine Einzelfallbetrachtung erfolgen. Neben einer ausführlichen Anamnese sollten auch mögliche Risikofaktoren geprüft werden.

Nebenwirkungen der Pille am Anfang

Da die Pille in den weiblichen Hormonhaushalt eingreift und den Zyklus beeinflusst, kann das für ein kleines Durcheinander sorgen. Gerade am Anfang, wenn gerade erst mit der Einnahme begonnen wurde. Der Körper braucht ein paar Monate, bis er sich an die Hormone gewöhnt. "Typische Beschwerden in den ersten Einnahmezyklen können Zwischenblutungen, Übelkeit, Kopfschmerzen und Stimmungsschwankungen sowie Ödembildung und Brustspannen sein", so Dr. Klaus Doubek, Präsident des Berufsverbandes der Frauenärzte e.V. (BVF). Auch depressive Verstimmungen oder sexuelle Lustlosigkeit seien möglich, sie werden allerdings oft nicht sofort bemerkt. "Bei einer östrogenfreien Verhütung mit oralen Gestagen-Monopräparaten fallen alle östrogenbedingten Nebenwirkungen wie zum Beispiel Brustspannen, Ödembildung und Übelkeit weg, es kommt gegenüber Kombipräparaten eher zu Blutungsstörungen – meist zu Beginn der Anwendung", erklärt der Experte weiter.

Zu den möglichen Nebenwirkungen der Pille am Anfang zählen also ...

Zwischenblutungen

Brustspannen

Übelkeit

Stimmungsschwankungen

Kopfschmerzen

In der Regel verbessern sich die oben aufgeführten Nebenwirkungen nach zwei bis drei Monaten. Sollte dies nicht der Fall sein, so kann der Arzt im Einzelfall entscheiden, das Präparat zu wechseln.

Außerdem fällt die monatliche Blutung mehrheitlich etwas schwächer und kürzer aus als vorher. Genauso stellen viele Frauen eine Linderung der Schmerzen während der Periode fest. Nebenwirkungen und Begleiterscheinungen sind aber als individuell verschieden zu betrachten.