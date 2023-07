Sind Ökowindeln wirklich besser als herkömmliche Windeln?

Auch Ökowindeln kommen nicht ohne Plastik aus

Aber wie sieht es mit der Ökobilanz aus? Schließlich landen in Deutschland etwa zehn Millionen Wegwerfwindeln pro Tag auf dem Müll. Bei solchen Mengen sollte die Herstellung möglichst umweltfreundlich sein, oder? Ökowindeln bestehen zu einem bestimmten Anteil (von Hersteller zu Hersteller verschieden) aus nachwachsenden Rohstoffen wie Zellstoff aus nachhaltiger Forstwirtschaft, Bambus oder Mais. So wenig Plastik (und damit Erdöl) wie möglich zu verwenden, ist das Ziel. Das klappt aber noch nicht bei allen Bestandteilen der Windel, zum Beispiel den Klebestreifen oder Klettverschlüssen. Vor allem der Superabsorber – also der Innenkern, der die Flüssigkeit aufnehmen und festhalten soll, besteht fast immer aus erdölbasierten Kunststoffperlen, sprich Plastik.

Dafür wird immerhin bei der Verpackung auf Neu-Plastik verzichtet: keine Plastikfolie, dafür Papierkartons, Folien aus Zuckerrohr oder zumindest recyceltem Plastik. Einige Hersteller werben damit, mit Organisationen wie "Plastic Bank" zusammenzuarbeiten, und dadurch den Plastikanteil in der Windel an anderer Stelle wieder auszugleichen. Andere nutzen Ökostrom, um möglichst klimaneutral zu produzieren.