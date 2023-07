Mama beichtet: "Ohne den 'Schlummer-Otter' hätten wir die Baby-Phase nicht überlebt"

Die ersten Monate mit einem Baby? Eine besondere Herausforderung. Es ist ja nicht nur der fiese Schlafmangel, nein, auch unregelmäßige Mahlzeiten und die ständige Aufmerksamkeit für das Baby können an den Kräften zehren. So erging es auch mir. Vor allem hatten wir unsere Probleme, wenn es um das Thema "Babyschlaf" ging. Damit einher ging natürlich auch unser Schlaf. Davon hatten wir definitiv zu wenig. Ihr kennt's!

Mein Sohn konnte super schlecht einschlafen. Insbesondere drinnen. Doch ich konnte ja nicht IMMER draußen meine Runden drehen. Etwa nachts, wenn ich selbst krank war – oder gerade anderweitig an unser Zuhause gebunden war (Hallo, Abpump-Mama!). Was also tun? Schuckeln, singen, kuscheln: Manchmal wollte einfach nichts helfen. Das absolut beste Geschenk zur Geburt hat uns dann wirklich den Allerwertesten gerettet!

Schlummer-Otter-Erfahrung: "Unsere zuverlässige Hilfe bei Schrei-Attacken und Schlaflosigkeit"

Der niedliche "Schlummer-Otter" von Fisher-Price hat unseren Mini vom ersten Gebrauch an super schnell beruhigt. Auch wenn er sich mal wieder mitten in einem Schrei-Anfall befand. Irgendwann schaltete ich sofort, wenn ich merkte "Er schreit sich in Rage" oder "Er findet nicht in den Schlaf" die sanfte Musik plus Atemgeräusche des Tierchens an und – SCHWUPPS! – auf einmal fielen die Augen zu. Er beruhigte sich und schlief (manchmal schneller, manchmal langsamer) ein! Mega. Ich wollte und konnte nicht mehr ohne.

Aufgrund unserer guten Erfahrungen habe ich den Schlummer-Otter schon ziemlich oft an Freunde zur Geburt verschenkt. Er ist also auch eine tolle (und hilfreiche!) Geschenkidee. Die knapp 35.000 Amazon-Rezensionen sprechen auch für sich.

Was ist der "Schlummer-Otter"?

ein kuschlig-weiches Spielzeug, das Babys beim Einschlafen helfen soll

mit beruhigender Musik und rhythmischen Bewegungen für Babys ab der Geburt

er simuliert sanfte Bewegungen und Geräusche, um das Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit zu vermitteln

bietet eine Auswahl an Melodien und beruhigenden Geräuschen (zum Beispiel Hintergrund-, Schnarch- und Herzschlaggeräusche sowie Töne, die an die Zeit im Mutterleib erinnern)

er kann dazu seinen Bauch senken und heben – wie beim richtigen Atmen

bis zu 30 Minuten Musik, Geräusche und sanftes Licht

Bis heute (mein Sohn ist jetzt fast drei Jahre alt) lieben wir alle den niedlichen Otter. Er gehört fest zu unserer Abendroutine.