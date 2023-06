Mobil mit Baby: Die Tragejacke macht's möglich!

Babytrage oder Jacke? Na ja, beides eben!

Eine Tragejacke ist – wie der Name vermuten lässt – eine Kombination aus Babytrage und Jacke. Sie ist speziell dafür entworfen, um eurem Baby ein warmes und gemütliches Plätzchen auf eurer Brust zu bieten, während ihr draußen unterwegs seid. Diese Jacken sind so konstruiert, dass ihr euer Baby in der Jacke tragen könnt, ohne dass es zu kalt wird oder dass ihr eure Bewegungsfreiheit einschränken müsst.