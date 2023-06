VOX-Funktion beim Babyphone: Wofür ist sie gut und wie nutzt man sie?

Als Eltern ist es uns besonders wichtig, die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Kleinen zu gewährleisten. Babyphones mit der VOX-Funktion sind eine praktische Lösung, um den Schlaf und die Aktivitäten unserer Babys zu überwachen, ohne ständig im Kinderzimmer präsent sein zu müssen. In diesem Artikel möchten wir euch alle wichtigen Informationen rund um die VOX-Funktion bei Babyphones geben. Was kann die Funktion, welche Vorteile bietet sie und wie aktiviert ihr sie an eurem Gerät? Wir sagen es euch.