So findet ihr die richtige Schwimmwindel für eurer Baby

Kann man Schwimmwindeln trocknen und wiederverwenden?

Die Windeln saugen sich beim Schwimmen mit Wasser voll und leiern aus. Zudem wird das Material auch beim An- und Ausziehen gedehnt. Die Hersteller empfehlen daher, Einweg-Schwimmwindeln nicht zu trocknen und mehrmalig zu gebrauchen. Es gibt mittlerweile aber Einweg-Schwimmwindeln, die aus festerem Material bestehen, und nach Trocknung erneut verwendet werden können.

Wie findet man die richtige Größe?

Die meisten Schwimmwindeln richten sich nach dem Gewicht oder dem Alter des Babys. Das Höschen sollte in jedem Fall an den Beinen und am Bauch fest abschließen, sodass nichts daneben gehen kann. Dennoch dürfen die Bündchen natürlich nicht einschneiden. Am besten probiert ihr die Schwimmwindel schon einmal zu Hause an – dann könnt ihr sehen, ob die Hose auch in Bewegung gut anliegt. Wiederverwendbare Schwimmwindeln lassen sich häufig durch Knöpfe an den Seiten oder per Tunnelzug am Bündchen in der Größe anpassen und wachsen so mit.

Hier eine Übersicht an Schwimmwindel-Größen verschiedener Hersteller: