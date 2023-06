Griechische Jungennamen haben in der Regel eine sehr lange Tradition und sind dabei so wunderschön zeitlos. Viele Eltern wählen einen griechischen Namen für ihren Sohn, da diese oft eine tiefere Bedeutung haben und eine gewisse Eleganz ausstrahlen. Ein Beispiel hierfür ist der Name Alexander, welcher so viel wie "der Beschützer" bedeutet und auf den berühmten Eroberer Alexander den Großen zurückgeht. Auch der Name Nikolas, abgeleitet von dem griechischen Wort für "Sieg", ist sehr beliebt. Andere bekannte griechische Jungennamen sind Dimitrios oder Georgios. Die Wahl eines griechischen Namens kann also nicht nur schön klingen, sondern auch eine besondere Bedeutung haben. Das sind unsere Lieblinge.