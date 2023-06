Griechische Mädchennamen

Griechische Mädchennamen haben eine lange Tradition und sind auch heute noch sehr beliebt. Viele dieser Namen haben eine mythologische Bedeutung oder stammen aus der griechischen Geschichte. Dafür gibt es viele Beispiele: Der Name Athena stammt von der Göttin der Weisheit und des Krieges. Auch der Name Ariadne, bekannt aus der Sage von Theseus und dem Minotaurus, erfreut sich dauerhaft großer Beliebtheit. Andere schöne griechische Mädchennamen stellen wir euch in diesem Artikel vor. Namen, die nicht nur eine schöne Klangfarbe, sondern auch eine tiefere Bedeutung haben.