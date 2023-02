Diese holländischen Jungennamen klingen besonders und schön

Beliebte holländische Jungennamen

Adriaan

Dieser Vorname stammt aus dem Lateinischen und leitet sich von dem Namen Hadrianus ab, welcher in der Antike den Herkunftsort des Kaisers "Publius Aelius Hadrianus" beschreibt. Übersetzt wird Adriaan deshalb in etwa mit "der Mann aus Adria" oder "der aus Adria Stammende".

Bram

Die niederländische Kurzform des biblischen Namens Abraham geht auf einen hebräischen Ursprung zurück. Die Bedeutung dieses Jungennamen kann mit "Vater der Menge" übersetzt werden.

Daan

Dieser Vorname ist im niederländischen Raum sehr beliebt und wird gerne vergeben. Vermutlich steht er in Verbindung mit dem Namen eines biblischen Propheten: Daniel. Mit diesem Hintergrund kann Daan in etwa übersetzt werden mit "Gott ist mein Richter".

Hendrik

Die niederländische Variante des Namens Heinrich hat eine althochdeutsche Herkunft. Übersetzt bedeutet der Jungenname "der Herrscher" oder auch "Herr des Hauses".

Joris

Joris ist eine niederländische Abwandlung der Namen Gregor und Georg. Seinen Ursprung hat er daher im Altgriechischen und in dem Wort "georgos", was "der Landarbeiter" und "der Bauer" heißt. Es besteht aber auch eine Verbindung zu dem Wort "gregoros", was mit "wachsam" übersetzt werden kann. Der Jungenname Joris kann daher sowohl als "der Landarbeiter" als auch "der Wächter" interpretiert werden.

Levi

Betrachtet man die hebräische Herkunft dieses hübsch klingenden Jungennamen, so geht er auf den biblischen Stammvater Levi zurück. In dieser Bedeutung kann der Vorname übersetzt werden als "der Verbundene" oder "der Treue". Als Kurzform des Namens Levente hat Levi aber auch einen ungarischen Ursprung – mit der Bedeutung "der Held".

Luuk

Der Jungenname ist eine Variante des Namens Lukas, der eine altgriechische Herkunft hat. Die Bedeutung kann interpretiert werden als "der bei Tageslicht Geborene", oder "der Lichtbringer". Aber auch "der Leuchtende" oder "der Glänzende" sind mögliche Übersetzungen.

Milan

Der Vorname hat sich ursprünglich von dem altslawischen Namen Miloslaw abgeleitet und trägt daher die Bedeutung "der Liebe" oder "der Nette".

Ruben

Der biblische Vorname mit hebräischem Ursprung ist in den Niederlanden ein beliebter Vorname. Übersetzt bedeutet Ruben in etwa "sehet, ein Sohn!".

Sem

In den Niederlanden ist der Vorname Sem einer der populärsten. Er hat einen hebräischen Ursprung mit der Bedeutung "der Angesehene".

Stijn

Der Vorname hat sich als Kurzform des Namens Constantijn durchgesetzt. Stijn ist also die verkürzte Variante der holländischen Version von Konstantin. Mit dieser Herkunft trägt der Name die Bedeutung "der Beständige".

Thijs

Thijs oder auch This ist die niederländische Kurzform des Jungennamen Matthias und trägt somit dessen Bedeutung: "Gabe des Herrn".

Vincent

Der Vorname geht auf das lateinische Wort "vincere" zurück, das "siegen" bedeutet. Vincent kann daher mit der starken Bedeutung "der Siegreiche" übersetzt werden.