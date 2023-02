Holländische Mädchennamen: facettenreich, besonders und selten

Für werdende Eltern ist es manchmal gar nicht so leicht, einen passenden Vornamen für den weiblichen Nachwuchs zu finden – vielleicht auch, weil die Auswahl so groß ist. Aber keine Sorge, wir stellen euch hier die schönsten holländischen Mädchennamen mit ihrer Bedeutung zusammen. Holländische Namen spiegeln oft ihre multikulturellen Einflüsse wider – so sind sie eine Kombination aus flämischen, niederländischen, friesischen, niederdeutschen, aber auch englischen Wurzeln. Die Verbindung von traditionellen und interkulturellen Impulsen führt zu dem besonderen Facettenreichtum. Es kann also gut sein, dass hier schon der richtige Name für euer Baby dabei ist.