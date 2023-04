Jungennamen mit N am Anfang

Nikolas / Nikolai

Nikolas bzw. Nikolai sind Abwandlungen des altgriechischen Namens Nikolaos, was sich mit "Sieg des Volkes" oder "Sieger des Volkes" übersetzen lässt. Im Altgriechischen bedeutet "nike" Sieg und "laos" das Volk.

Nikita

Nikita ist ein männlicher Vorname, der vor allem in Russland sehr verbreitet ist. Er geht zurück auf den griechischen Namen "Niketas", was "der Sieger" oder "der Unbesiegbare" bedeutet.

Niklas

Der Name Niklas geht ebenfalls auf den altgriechischen Namen Nikolaos zurück und bedeutet "Sieg des Volkes". Niklas kommt aus dem Schwedischen und Finnischen, wird aber auch in Deutschland häufig vergeben.

Norbert

Norbert ist ein alter germanischer Vorname, der heute nur noch selten vergeben wird. Seine Bedeutung setzt sich aus den althochdeutschen Wörtern "nord" (Norden) und "beraht" (strahlend, glänzend) zusammen und lässt sich mit "der Strahlende aus dem Norden" übersetzen.

Nepomuk

Der Name Nepomuk geht auf Johannes von Nepomuk zurück, der aus der gleichnamigen tschechischen bzw. böhmischen Stadt stammte. Nepomuk ist also ein Herkunftsname und lässt sich mit "Mann aus (Ne)Pomuk" übersetzen.

Nathanael

Nathanael ist ein biblischer Vorname, der auf die hebräischen Wörter "nathan" (geben) und "el" (Gott) zurückgeht. Nathanael bedeutet also in etwa "Gott hat gegeben" oder "Gottesgeschenk".

Jungennamen mit N am Ende

Aaron

Der Jungenname Aaron lässt sich im Alten Testament finden und ist ägyptischer oder hebräischer Herkunft. Er lässt sich mit "der große Kämpfer" oder "der Erleuchtete" übersetzen. Aaron gehört zu den beliebtesten männlichen Vornamen in Deutschland.

Simon

Simon ist ebenfalls hebräischen Ursprungs und lässt sich auf das Wort "shama" (etwa: er (Gott) hat gehört) zurückführen. Simon bedeutet also so viel wie "der von Gott Erhörte".

Roman

Der Name Roman geht auf das lateinische Wort "romanus" zurück, was "römisch" bedeutet. Roman lässt sich also mit "der aus Rom Stammende" bzw. "der Römer" übersetzen. In Deutschland ist Roman ein weit verbreiteter Name.

Anton

Anton ist altgriechischen Ursprungs und geht auf Herakles‘ Sohn Anteon zurück. Der Name wird häufig mit "preiswürdig" oder "unschätzbar" übersetzt. Alternativ lässt sich eine Verbindung zum römischen Familiennamen Antonius knüpfen, was Anton in etwa die Bedeutung "aus dem Geschlecht der Antonier stammend" verleihen würde.

Fabian

Fabian leitet sich vom lateinischen Fabius ab und ist ein sehr beliebter deutscher Vorname. Der Wortstamm "fabis" bedeutet im Deutschen "edel", weshalb Fabian sich als "der Edle" übersetzen lässt. Eine beliebte Abkürzung des Namens ist "Fabi".

Benjamin

Benjamin ist ein biblischer Vorname mit hebräischen Wurzeln und geht auf den Namen "Binjamin" zurück. Seine Bedeutung setzt sich aus den Wörtern "ben" (Sohn) und "jamin" (rechte Hand, Süden) zusammen und lautet in etwa "Sohn der rechten Hand" oder "Sohn des Südens". Eine beliebte Abkürzung von Benjamin ist "Ben".

Florian

Florian ist ein bekannter und beliebter deutscher Vorname. Im Lateinischen steht "florus" für "blühend" oder "prächtig", weshalb sich Florian als "der Blühende" oder "der Prächtige" übersetzen lässt. Eine beliebte Abkürzung des Namens lautet "Flo".

Sebastian

Sebastian geht auf den altgriechischen "Sebastós" bzw. "Sebastinos" zurück. Der Name bedeutet "erhaben" oder "ehrwürdig". Alternativ lässt sich eine Verbindung zur griechischen Stadt "Sebaste" knüpfen, was Sebastian die Bedeutung "Mann aus Sebaste" verleihen würde. Sebastian wir im alltäglichen Sprachgebrauch häufig mit "Sebi" abgekürzt.

Marvin

Die Bedeutung des Namens Marvin lässt sich im Althochdeutschen finden: Dort steht "mari" für "berühmt" oder "groß" und "wini" für "Freund". Marvin lässt sich also mit "der große Freund" oder "der berühmte Freund" übersetzen.

Valentin

Valentin ist ein Vorname lateinischen Ursprungs und lässt sich auf den Begriff "valere" (gesund, stark, einflussreich) zurückführen. Der Name bedeutet also so viel wie "der Starke" oder "der Einflussreiche". Der Heilige Valentin von Terni gilt außerdem als Patron der Liebenden und Namensgeber des Valentinstags am 14. Februar.