Vornamens-Trend Maximalismus: Diese ultra-langen Jungennamen sind auf dem Vormarsch

Ein Name ist so viel mehr als eine Ansammlung von Buchstaben: Er transportiert, wie wir selbst und andere uns wahrnehmen, und er sagt viel darüber aus, welche Eigenschaften sich Eltern insgeheim von ihren Kindern wünschen. Ein kurzer Name klingt eher frech, mutig und verwegen. Ein besonders langer Name hingegen ist verbunden mit Attributen wie Traditionsbewusstsein, Prestige und Vornehmheit.