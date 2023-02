Warum manche Kinder eine Aufwachbegleitung brauchen

Knapp an der Vorstellung vorbei

So hatte ich mir das ausgemalt, bevor meine Tochter auf der Welt war: Ich schleiche mich zwischen 6.00 und 6.30 Uhr leise aus dem gemeinsamen Bett, Tochter und Mann schlafen noch ein Stündchen weiter. Und ich habe Zeit für mich! Jaha! Ich mache Yoga, bringe meine Gedanken zu Papier, trinke in Ruhe meinen Kaffee. Halt so eine richtig schöne Morgenroutine. Oder, vielleicht etwas realistischer: Ich arbeite einfach schon eine Stunde, bevor alle aufstehen. Wäre in Zeiten von Kitaschließungen sicherlich ganz praktisch gewesen.

Aber meinte Tochter hatte andere Pläne: Sie wird wach, sobald ich mich Richtung Bettende bewegte. Manchmal schaffe ich es bis zur Tür. Doch selten weiter. Mila wacht auf, wenn ich den Schlafplatz verlasse. Einfach wieder einschlafen? Mit Papa kuscheln? Nix da. Ich muss wieder ins Bett und mich dazulegen. Sonst weint sie bitterlich. Manchmal braucht sie mich zum Weiterschlafen, manchmal einfach, um langsam wirklich wach zu werden und bereit für den Tag zu sein. Da sie abends auch oft erst gegen 21.00 Uhr schläft, bekommt sie einfach auch nicht genügend Schlaf, wenn ich zu früh aufstehe und nicht mehr neben ihr liege.